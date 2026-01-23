Plenković sutra stiže u Solin i Split: Otvaranje radova na Jadru te potpisivanje niza ugovora

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sutra, 24. siječnja 2026., boravit će u Solinu i Splitu, gdje ga očekuje nekoliko službenih aktivnosti – od svečanog otvorenja radova na projektu vezanom uz vodoopskrbu do sastanaka s lokalnim čelnicima i uručenja ugovora iz više resora.

Prva postaja je Solin, gdje će premijer u 9.30 sati sudjelovati na svečanosti otvorenja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro. Događaj će se održati u prostoru bivšeg tupinoloma Majdan, a tom prigodom predviđeno je i obraćanje predsjednika Vlade.

Nakon toga, u 10.30 sati, Plenković dolazi u Split, gdje će u Upravnoj zgradi Grada Splita (Ulica kneza Branimira 17) održati sastanak sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

Stiže uz njega i nekoliko ministara

Uslijedit će još jedan protokolarni događaj – u 11.15 sati, nakon sastanka, premijer će sudjelovati na svečanosti uručenja i potpisivanja niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti više ministarstava: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva turizma i sporta.

Uz predsjednika Vlade u Splitu će biti i više članova Vlade: potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.