HDZ SINJ Podnijeli kaznenu prijavu protiv Mira Bulja zbog Ređije

Klub vijećnika HDZ-a Sinj podnio je kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Mira Bulja.

Priopćenje kluba vijećnika prenosimo u cijelosti.

"Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća nedvojbeno su dokazane činjenice da je Grad Sinj, zastupan po gradonačelniku Miru Bulju, 2.2. 2022. primio ponudu za prvokup Ređije, gospodarske cjeline u središtu Sinja od 12.474 m/2 s 5 gospodarskih objekata, a da je gradonačelnik svojim naknadnim nezakonitim radnjama uzrokovao gubitak prava Grada Sinja da iznimno vrijedne nekretnine kupi za cijenu od 1,3 milijuna eura odnosno 104 eura/m2, a koje je onda Grad Sinj mogao koristiti za potrebe mladih obitelji, poduzetnika i društvenih sadržaja, sve ono što mu nasušno nedostaje.

Ako se uzme u obzir da cijena građevinskog zemljišta u najužem središtu Sinja, pogotovo koje se mogu koristiti za gospodarsku djelatnost u ovom trenutku idu prosječno oko 400 do 500 eura/m2, a poslovnog prostora (zgrada) od 1.500 do 3.000 eura/m2. Pa ako se uzme u obzir da vrijednost komunalnog doprinosa već postojećih zgrada Ređije ima približnu vrijednost od cca. pola milijuna eura, možda i više, lako dođemo do iznosa od preko 10 milijuna eura vrijednosti za cijeli kompleks.

TEK TADA SE UTVRĐUJU RAZMJERI ŠTETE KOJU JE MIRO BULJ UČINIO ZA GRAD SINJ.

Upornost Mira Bulja u negiranju neoborivih dokaza i činjenica te prikrivanju istih (nedostavljanje vijećnicima tražene dokumentacije), prebacivanju odgovornosti, besramnom laganju građana Sinja i javnosti, ukazuje na njegovu ozbiljnu upletenost u sumnjive i nezakonite radnje kojima je prepustio prostor sinjske Ređije - privatnom kapitalu.

Izvanrednom sjednicom postigli smo svoj cilj, obavijestili javnost i građane o nezakonitim radnjama gradonačelnika Bulja, zlouporabi položaja i ovlasti, prikrivanju činjenica i dokaza, a točku smo na kraju rasprave povukli, budući većini u Gradskom vijeću Bulj - SDP, nismo htjeli dozvoliti manipuliranje Zaključkom.

Povukli smo Zaključak, no ovim podnosimo Kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Mira Bulja te predlažemo da nadležna istražna tijela poduzmu sve zakonom predviđene radnje i zaštite interese Grada Sinja, pogotovo da to učine ŽURNO budući je u tijeku pokušaj uklanjanja i manipuliranja predmetnim dokazima", stoji u priopćenju.