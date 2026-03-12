HDZ Sinj: Obnovljena srednjoškolska dvorana zadovoljava FIBA standarde, dezinformacije o Alkaru su netočne

Gradska organizacija HDZ-a Sinj oglasila se priopćenjem nakon izjava i prozivki koje su se pojavile na Gradskom vijeću i u medijima, a koje se odnose na obnovu sinjske srednjoškolske sportske dvorane i njezinu prikladnost za utakmice Košarkaškog kluba Alkar.

Kako navode u priopćenju, tvrdnje da obnovljena dvorana neće biti pogodna za službena košarkaška natjecanja nisu točne. Ističu kako projekt obnove predviđa dvoranu koja zadovoljava sve standarde Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) te ispunjava uvjete za održavanje natjecanja najvišeg ranga.

„Splitsko-dalmatinska županija, na čelu sa županom Blaženkom Bobanom, stoji iza projekta obnove i njegov je investitor, a Hrvatski košarkaški savez potvrdio je da projekt predviđa dvoranu koja zadovoljava sve standarde Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) te ispunjava uvjete za održavanje službenih košarkaških natjecanja najvišeg ranga“, navode iz HDZ-a Sinj.

Dodaju kako se obnova i energetska sanacija srednjoškolske sportske dvorane odvijaju prema planu te kako će dvorana, nakon završetka radova, služiti učenicima, Košarkaškom klubu Alkar i sportu u Sinju.

U priopćenju također kritiziraju političke protivnike, tvrdeći da se u javnosti šire dezinformacije o projektu.

„Razlika je očita: dok jedni rade i stvaraju konkretne rezultate, drugi šire dezinformacije i prodaju maglu građanima. Obmane i podignuti tonovi ne mogu sakriti nedostatak rezultata niti prikriti vlastitu nesposobnost“, poručuju.

Zaključno ističu kako Sinj treba razvoj, a ne političke sukobe.

„Dvorana će uskoro biti ono što i treba biti – prostor za naše učenike, za Košarkaški klub Alkar i sinjski sport te za budućnost sinjske mladosti“, navodi se u priopćenju HDZ-a Sinj.