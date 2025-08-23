HDZ Sinj obilježio Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Izaslanstvo Gradske organizacije HDZ-a Sinj, predvođeno predsjednikom Igorom Vidalinom, položilo je danas vijenac i zapalilo svijeće ispred Središnjeg križa na groblju sv. Frane, obilježivši tako Spomendan – Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.

Tom prilikom istaknuto je kako su građani Sinja i cijele Hrvatske kroz povijest osjetili zločine fašizma i nacizma, ali i da su, nakon završetka Drugog svjetskog rata, umjesto slobode i demokracije dočekali novi totalitarni sustav – komunizam, koji je, prema riječima predstavnika HDZ-a, donio još teže posljedice za hrvatski narod.

"Zločini komunizma, počinjeni nad nevinim žrtvama, do danas nisu doživjeli pokajanje počinitelja niti osudu svih društvenih dionika", poručili su iz sinjskog HDZ-a.

Stranka je također izrazila nezadovoljstvo što, kako navode, vladajući u Sinju predvođeni gradonačelnikom Mirom Buljem i njegovim koalicijskim partnerima nisu odali počast nevinim žrtvama komunizma, ni na današnjem obilježavanju ispred Središnjeg križa, ni na stratištima poput Husine ili Markovića jame.

Zbog toga je HDZ Sinj odbio sudjelovati u službenom programu u organizaciji Grada Sinja i gradonačelnika, ocijenivši ga "neozbiljnim i ponižavajućim prema svim žrtvama".

"Kako drukčije nazvati komemoraciju na kojoj, uz gradonačelnika i dogradonačelnika, sudjeluje tek nekoliko pojedinaca", poručili su.

Na kraju su izaslanici HDZ-a uputili molitvu za sve nevine žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.