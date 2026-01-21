HDZ-ovac opleo po Marijani Puljak: "Očekivao sam barem minimum dostojanstva i suzdržanosti"

HDZ-ov gradski vijećnik Josip Gojak reagirao je putem Facebooka nakon što je objavljeno da je istragom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) obuhvaćena i istaknuta članica stranke Centar te bivša saborska zastupnica Viktorija Knežević.

"Gospođe i gospodo iz stranke Centar, čemu to 'ali'?

Jutros je izašla vijest kako je istragom EPPO-a obuhvaćena i istaknuta članica Centra, bliska suradnica predsjednice stranke te donedavna saborska zastupnica Viktorija Knežević.

U nedostatku više detalja, postavlja se puno pitanja. Postavlja se pitanje i timinga njezinog nedavnog izlaska i Sabora, a i činjenica da je sa nedavno održane skupštine stranke uredno sklonjena.

Kako god bilo, presumpcija nedužnosti vrijedi za svakog okrivljenika, pa tako i za Viktoriju Knežević i toga se svi zajedno pridržavamo i ostavljamo istražnim tijelima da utvrde činjenično stanje.

Od vodstva stranke Centar - predsjednice Marijane Puljak i zastupnika Damira Barbira očekivao sam barem minimum dostojanstva i suzdržanosti u komentiranju. Očito je i minimum časti i dostojanstva previše za očekivati od njih budući da su svojim izjavama otišli u nekom potpuno nerazumnom smjeru.

Podržavaju rad EPPO-a, ALI…! Nemaju toleranciju na takvo ponašanje, ALI…!

Vjerujem da ih frustrira činjenica da, u moru loših vijest po njihovu stranku u prošloj godini, ni ova godina nije započela ništa bolje. To im svakako ne daje pravo vlastitu frustraciju kanalizirati kroz razne obmane i prebacivanje krivice na druge

Neka svatko odgovara za svoja djela, za nas tu nema nikakvo 'ali'", stoji u objavi.