HDZ-ovac: "Ljevičarsko sprdanje s Domovinskim ratom više ne prolazi"

HDZ-OV europarlamentarac Tomislav Sokol je na N1 televiziji komentirao otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu. Voditeljica ga je upitala vidi li "crnilo o kojem se priča i duh iz boce koji je izašao".

"Možda je izašao duh iz boce da je jednostavno došao kraj detuđmanizaciji i svih procesa ljevičarske kulturne borbe koje smo gledali nakon 3. siječnja 2000. godine. To je pokušaj nametanja ljevičarskog anacionalnog narativa sprdanja s Domovinskim ratom i to očito više ne prolazi", rekao je.

"Radi se o jednoj ljevičarskoj ekipi"

Olivera Frljića je naveo kao primjer osobe koja se sprda s Domovinskim ratom. "Oliver Frljić je jedan jako dobar primjer. Sjećamo se njegovih predstava, od izrugivanja hrvatskim nacionalnim simbolima pa nadalje", poručio je.

"Ja mogu razumjeti da kad netko vidi da je na programu Frljićeva predstava, da to ukazuje na nešto što nikako nije dobro. Koliko sam vidio, jedan od organizatora tog festivala poziva na zabranu Thompsonova koncerta", upozorio je.

"Radi se o jednoj ljevičarskoj ekipi. Jako su inkluzivni ako se radi o njihovim interesima. Ako se radi o onom drugom, onda su za zabrane, kažnjavanje i trpanje ljudi u zatvor... Sloboda govora postoji s jedne strane, ali onda morate dopustiti slobodu govora onih kojima se to ne sviđa, a mislim da je to većina hrvatskog naroda", naglasio je.

"Problem su dvostruki standardi"

Napomenuo je da je prosvjed protiv održavanja festivala bio prijavljen. "Branitelji su došli i izrazili svoje mišljenje, što je njihovo pravo. Ne znam je li bilo nešto problematično i je li netko počinio neki prekršaj. Ako jest, trebaju se podnijeti prijave", smatra Sokol.

"Ne vidim problem u činjenici da netko dođe i izrazi negativno mišljenje o predstavama i festivalima kojima je cilj izrugivanje Domovinskog rata. Problem su dvostruki standardi. Sjetimo se molitelja na Trgu bana Jelačića", naveo je.

"Oni se tamo uredno mole i nikoga ne diraju, ali svaki put dođe jedna ljevičarska ekipa. Tamo se deru, lupaju i vrijeđaju. Rade puno gore stvari od onoga što su radili branitelji u Benkovcu", tvrdi Sokol.