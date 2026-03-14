HDZ-ova Zajednica poduzetnika i obrtnika u županiji dobila novo vodstvo

Danas je u Splitu održana izborna skupština Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

"Poduzetnici i obrtnici predstavljaju samu kralježnicu našeg gospodarstva, a kroz rad ove Zajednice nastavljamo jačati dijalog između realnog sektora i politike", poručuju iz HDZ Splitsko-dalmatinske županije.

Za predsjednika županijske organizacije Zajednice izabran je ministar Tonči Glavina, dok novi saziv Županijskog odbora čine: Stipica Bašić, Igor Bosančić, Anamarija Cicarelli, Hrvoje Grgić, Ružica Kandić, Dragan Svalina, Marijo Filipović, Maja Zelić, Jakša Balov, Davor Perišić, Boško Škalić, Ivan Bilopavlović i Ilija Protuđer.

"Čestitamo novoizabranom predsjedniku i svim članovima Odbora! Zajedno nastavljamo raditi za snažnu, poduzetnu i gospodarski stabilnu Splitsko-dalmatinsku županiju", poručuju.