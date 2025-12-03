HDZ-ov vijećnik Toni Piplica poručio: “Komunalni doprinos najviše pogađa velike investitore”

Toni Piplica, HDZ-ov gradski vijećnik i prvi čovjek Gradskog kotara Mejaši oglasio se na Facebooku o podizanju cijene komunalnog doprinosa.

"Neuspješno se pokušavaju zastrašiti građani Odlukom o komunalnom doprinosu koju je upravo Centar pripremao u prošlom mandatu, što mogu potvrditi i službe u Banovini. Građani znaju da komunalni doprinos nema nikakve veze s komunalnom naknadom. To nije mjesečni račun, nego davanje za korištenje komunalne infrastrukture koje se plaća kod gradnje ili ozakonjenja građevina i koje u najvećoj mjeri pogađa velike investitore. Taj novac ide u izgradnju škola, vrtića, cesta, dvorana i svega onoga što podiže kvalitetu života svih Splićanki i Splićana.

Jednostavno ne vjerujem da postoji netko kome je to sporno", napisao je u svojoj objavi Piplica.