HDZ obilježio 26. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana

U organizaciji GO HDZ Sinj sinoć je obilježena 26. godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, utemeljitelja HDZ-a i počasnog alkarskog vojvode. Nakon himne RH, izaslanstvo GO HDZ-a Sinj, braniteljske udruge, predsjednici HDZ-a općina i gradova Cetinske krajine, te brojni članovi i građani pred bistom dr. Franje Tuđmana na istoimenom gradskom trgu, položili su vijence i zapalili svijeće pred bistom dr. Tuđmana

Molitvu odrješenja predvodio je rektor Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman, a potom je služena sveta misa zadušnica.

Obraćajući se okupljenima predsjednik sinjskog HDZ-a Igor Vidalina među ostalim je rekao:

‘Hvala Vam što i 26 godina nakon njegove smrti čuvate spomen na lik i djelo prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja HDZ-a i počasnog alkarskog vojvode, koji je u zajedništvu hrvatskog naroda i uz hrabrost hrvatskih branitelja oživotvorio višestoljetni hrvatski san o samostalnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj.

Demokratska, samostalna i neovisna Hrvatska njegov je trajni, zauvijek živi spomenik.

Vjerujem da predsjednik Tuđman i danas bdije nad Hrvatskom, kao svjetionik koji nas podsjeća tko smo, što smo prošli i kakvu Domovinu moramo ostaviti budućim naraštajima.

Neka je dr. Franji Tuđmanu vječna hvala, slava i mir u kojem počiva. - poručili su u priopćenju.