HDZ: "Domoljublje nije upitno – Hrvatska ne pati od deficita suverenizma"

Zajednica utemeljitelja HDZ-a poručuje kako Hrvatska ne pati od nedostatka suverenizma te da domoljubno ozračje u zemlji nije upitno.

„Pomak prema suverenističkim politikama napravljen je još s predsjednikom Tuđmanom 1989. godine. Domoljubno ozračje koje je tada stvoreno dovelo je do samostalne Hrvatske, a HDZ je bio i ostao jamac državotvornosti i nacionalnih politika, unatoč pritiscima i podmetanjima onih kojima smeta snaga demokratske Hrvatske“, ističe predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman, Ivica Tafra.

Ne prihvaćamo tutorstvo

Tafra odbacuje aluzije kako bi HDZ bez „blagotvornog“ utjecaja drugih bio manje vjerodostojan u hrvatstvu i državotvornosti.

„Ne želimo vjerovati da je to bila namjera Ivana Penave i njegovih izjava, iako bi neupućeni mogli zaključiti da HDZ pati od deficita suverenizma. Naše rezultate i politika jasno pokazuju suprotno“, kaže Tafra.

Dodaje kako krajnja ljevica, negirajući zločine komunističkog režima i odbijajući odati počast žrtvama, pokušava relativizirati povijesne istine, dok je upravo HDZ očuvao i osnažio suvremeni hrvatski suverenizam.

Istina i dostojanstvo žrtava

Govoreći o komemoriranju i istraživanju poslijeratnih komunističkih zločina, Tafra podsjeća kako država već godinama provodi ekshumacije na brojnim stratištima, sukladno zakonskim okvirima i u koordinaciji nadležnih institucija.

„U slučaju navoda o mogućoj masovnoj grobnici kod Vojnića, riječ je o postupku u kojem se već razmatraju projekti koji će omogućiti siguran pristup istraživanju. Stoga nema potrebe za političkim tiskovnim konferencijama koje ostavljaju drugačiji dojam. Upravo je koordinacija svih nadležnih institucija i smisao osnivanja međuresornog Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava nakon Drugog svjetskog rata“, naglašava.

Poruka za kraj

„Podupiremo svako razmatranje povijesnih okolnosti i činjenica vezanih uz stradanje žrtava. To činimo kao ponosni članovi moderne i vjerodostojne stranke utemeljene s prvim hrvatskim predsjednikom. Naš je cilj uvijek zajednički interes države i građana. Domovini vjerni – za Hrvatsku spremni!“, poručuje Tafra.