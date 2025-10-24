Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici

Sezona gripe u Hrvatskoj se pojačava. Zabilježeno je nešto više od 200 slučajeva, već ima hospitaliziranih.

Struka upozorava - tko se planira cijepiti, bilo bi dobro da to ne odgađa. Hara virus gripe A i već se zna gdje ima najviše prijavljenih slučajeva, piše Dnevnik.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"U odnosu prošlu godinu isto vrijeme otprilike četiri puta više. S time da je među hospitaliziranima prijavljeno njih 18 od kojih je jedan zaprimljen na jedinicu intenzivnoga liječenja", rekla je Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a.

Od tih 200-tinjak najviše prijava ima u dalmatinskim županijama i Primorsko-goranskoj.

"Najčešće nam se ljudi javljaju s nekim simptomima malaksalosti, temperature, kašlja i grlobolje pa ih onda mi najčešće uputimo da se testiraju za gripu i koronu i nažalost jako često dolaze pozitivni. Najčešće na koronu, ali imali smo i dva slučaja gripe za sada tako da je sezona počela", rekla je obiteljska liječnica Lea Klepač.