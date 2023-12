Hana Ivković otkrila kako će potrošiti osvojenih 50.000 eura

Spektakularnom emisijom uživo sinoć je završila prva sezona RTL-ova glazbenog showa'Superstar', u kojoj je pobjedu odnijela 17-godišnja Hana Ivković! Navijači u studiju bili su glasniji nego ikad prije, a gledatelji ispred malih ekrana svojim su glasovima dokazali koliko su nastupi četvero finalista bili sjajni. Bilo je to maestralno, a prve dojmove oko pobjede Hana je podijelila s RTL-om.

Kakav je osjećaj biti prva pobjednica 'Superstara'?

To je jako nerealan osjećaj. Nemam baš puno riječi kojima bih to opisala, ali zaista nerealan.

Osjećaš li olakšanje?

Pao je taj kamen sa srca nakon što sam otpjevala pjesmu 'I'll never love again'. To mi je cijeli show bila želja. Prošli live sam pjevala Lady Gagu i bilo bi glupo da sam ponovno to u finalu pa su mi rekli da ću moći samo ako prođem u superfinale. U glavi mi je bilo samo da prođem zbog te pjesme. I uspjela sam!

Tvoja druga pjesma je bila jedan od najposebnijih trenutaka emisije, ako ne i showa. Kako se osjećaš povodom toga?

To je jako lijepo da od takvih lica dobiješ takav komentar na nešto što si inače pjevao po kući. Prekrasno.

Dokazala si sama sebi da ti to zaslužuješ...

To je prekrasno. Imam savršen osjećaj. Wow. Nemam što drugo za reći.

Osvojila si i 50.000 eura. Kako to planiraš potrošiti sada kada znaš da je novac stvarno tvoj?

Vratit ću ih u glazbu odakle su i potekli. Vraćam nagradu definitivno u glazbu.

Kako ćete to proslaviti?

Ne znam gdje idemo, mi svi kandidati. I onda idem u Sinj na doček. Jako se veselim odlasku kući, ali teško mi je ostaviti ovo sve što sam tu imala. Mjesec dana živiš s nekime, stalno si s tim osobama i teško je to samo odjedanput sve pustiti.