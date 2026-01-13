Hana Huljić Grašo otkrila gdje provodi zimski odmor

Hana Huljić Grašo jedna je od onih koji su slobodne dane odlučili provesti izvan Hrvatske. Supruga pjevača Petra Graše otputovala je u talijanski Livigno, gdje uživa u zimskim radostima na snijegu.

Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ovoga je puta iznenadila pratitelje kratkim videozapisom. Na snimci se vidi kako promatra snježni krajolik, a u završnici se uz osmijeh okreće prema kameri.

Iza objektiva bila je Viktorija Rađa, supruga Dina Rađe, koji je Petru Graši vjenčani kum. Upravo je ona na svom profilu podijelila originalni video.

„Prekrasno jutro kod nas“, napisala je Rađa uz snimku na kojoj se Hana pojavljuje u svijetloj jakni, otkrivši djelić zimskog odmora obitelji Grašo i Rađa u planinama.