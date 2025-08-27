Halid Bešlić neće nastupiti u Splitu!

Legendarni sevdah pjevač Halid Bešlić primoran je otkazati nadolazeći koncert u Porat Clubu u Splitu, koji je trebao biti održan 13. rujna. Organizatori su u službenoj obavijesti istaknuli da je koncert otkazan iz zdravstvenih razloga te su obavijestili kupce karata o povratu iznosa.

Otkazivanje koncerta u Splitu dolazi nakon što je Bešlić prethodno bio primoran otkazati i nastupe u Gradačcu i Ludbregu, zakazane za kraj kolovoza i početak rujna. Pjevač je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje se liječnici pozabavili njegovim zdravstvenim problemima koji su zahtijevali trenutni medicinski nadzor i odmor.

- Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima. No, zabava u Ludbregu se nastavlja! Spremili smo pravi spektakl uz Željka Samardžića i Ljubavnike - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Snimke s nastupa bile su viralne na društvenim mrežama

Njegovo zdravstveno stanje postalo je zabrinjavajuće na koncertu u Banja Luci, a snimke s nastupa bile su viralne na društvenim mrežama. Tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po sceni te je veći dio koncerta proveo sjedeći na stolici. U jednom je trenutku publici priznao da se ne osjeća dobro, a ona ga je podržala emotivnim pljeskom.

Vlasniku hitova 'Miljacka', 'Dvadesete' i 'Čardak' nije prvi put da se suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Prije nekoliko godina, preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je ozbiljno suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzom reagiranju doktora Vlade Đajića, Bešlić je tada spašen.

Također, 2009. godine je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a zadobio je i ozljede pluća. Zbog nesreće, bio je prisiljen na operaciju, a posljednjih godina bori se i s dijabetesom, što dodatno komplicira njegovo zdravlje, pišu 24sata.