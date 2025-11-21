Hakeri provalili u Chrome, Google upozorava: "Dvije milijarde korisnika moglo bi biti u opasnosti"

Google je upozorio da bi više od dvije milijarde korisnika Chromea moglo biti u opasnosti od napada na svoja računala nakon što su hakeri uspješno provalili u preglednik, prenosi Novi list.

Tehnološki div bio je prisiljen implementirati hitno ažuriranje za sve korisnike stolnih računala nakon što je otkrio ozbiljnost zero-day prijetnje. Google je izdao i upozorenje da su hakeri pronašli novi način provale u preglednik Chrome, koji se koristio za napade na uređaje korisnika.

Objasnili su da je razlog slabost unutar Chromeovog V8 enginea, dijela Chromea koji pokreće kod web stranica, što znači da greška u tom području omogućuje hakerima da natjeraju Chrome da radi stvari poput pokretanja štetnog koda.

Prijetnja nultog dana

Grešku je prošli tjedan uočila Googleova Grupa za analizu prijetnji, a smatra se prijetnjom ‘nultog dana’, odnosno situacijom kada nema dovoljno dana za izradu zakrpe ili popravak, što korisnike čini ranjivima na iskorištavanje od strane napadača.

Nije poznato koliko je dugo greška bila skrivena u JavaScriptu preglednika, no Google je priznao da je zaobišla uobičajene provjere jer je cijelo vrijeme bila neaktivna. Tek kada su napadači počeli izravno ciljati ovu ranjivost, greška je postala vidljiva u obliku zapisnika o rušenju sustava i anomalija u ponašanju.

Kako se korisnici Google Chromea mogu zaštititi?

Google je izdao sigurnosno ažuriranje, što znači da bi svi korisnici Chromea trebali što prije ažurirati svoje preglednike. Ažuriranje bi se trebalo automatski preuzeti, ali se neće instalirati dok ponovno ne pokrenete preglednik.

To znači da, ako ste tip korisnika koja tjednima drži otvorene kartice na prijenosnom računalu, morat ćete ih sve zatvoriti i ponovno pokrenuti preglednik kako biste dobili potrebnu zaštitu od greške.