HAK upozorava na prometne izmjene: Ograničenja i zatvaranja na A1 kod Splita

Vozače koji prometuju autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik u idućem razdoblju očekuju značajne prometne izmjene zbog radova na dogradnji čvora Split (Dugopolje), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Do 14. siječnja između čvorova Vučevica i Split zatvoren je pretjecajni trak, a promet se u oba smjera odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine. Iz HAK-a upozoravaju da je riječ o složenim radovima, zbog čega će privremena regulacija prometa trajati više dana i uvoditi se kroz više faza. Pojedine faze mogu uključivati i potpuna zatvaranja određenih dionica, ovisno o vremenskim uvjetima.

Dodatno ograničenje počinje 13. siječnja 2026. u 22 sata, kada će biti zatvoren izlazni krak čvora Split iz smjera Dubrovnika prema Splitu. Ovo zatvaranje trajat će do 10. lipnja 2026. u 15 sati.

Za vrijeme zatvaranja izlaznog kraka, vozačima je osiguran obilazni pravac koji vodi preko čvora Bisko, zatim državnom cestom DC220, županijskom cestom ŽC6260, dalje državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu.