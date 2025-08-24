HAK upozorava na moguće poteškoće u prometu. Evo što biste trebali znati ako idete na put

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na pojačan promet i mjestimično mokre i skliske kolnike u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije u ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. godine. Zbog jake bure na sjevernom dijelu Jadrana moguća su ograničenja u prometu za određene skupine vozila duž Jadranske magistrale. HAK posebno ističe da se vozači trebaju pripremiti na moguće zastoje i sporiju vožnju na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Posebno su kritične zagrebačka i riječka obilaznica, autocesta A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, Istarski ipsilon, Krčki most te prilazi turističkim mjestima duž jadranske obale.

U pomorskom prometu zasada nema poteškoća

Na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplate, vozači se mogu susresti s kolonama i povremenim zastojima.

HAK također upozorava na moguće duže čekanje na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zbog pojačanog prometa putničkih vozila.

U pomorskom prometu, zasad se ne očekuju poteškoće, a HAK vozačima želi sigurno i ugodno putovanje.