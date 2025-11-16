HAK upozorava: Magla i mokri kolnici, nesreća na autocesti

Hrvatski autoklub u izvješću objavljenom u nedjelju u 10:11 sati upozorava vozače na otežane uvjete na cestama. U dijelovima Gorskog kotara vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle, a kolnici su ponegdje mokri i skliski, što dodatno povećava rizik u prometu.

Zbog radova na više dionica stvaraju se povremeni zastoji, pa iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zabilježena su i dva izvanredna događaja. Na autocesti A3, između čvorova Okučani i Novska, dogodila se prometna nesreća na 142. kilometru u smjeru Bregane. Promet se ondje odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km/h.

Na državnoj cesti DC50, na relaciji Otočac – Gospić, kod mjesta Kvarte, vozi se usporeno zbog životinja na kolniku.

Iz HAK-a pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, posebno na dionicama zahvaćenima maglom, kišom ili radovima.