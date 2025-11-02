HAK upozorava: Dvije nesreće na autocestama, stvaraju se kilometarske kolone

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) u 14.28 sati, promet se u nedjelju odvija uz brojne poteškoće na pojedinim dionicama autocesta i državnih cesta. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito u Istri, Hrvatskom primorju, Lici i Gorskom kotaru, gdje mjestimice magla dodatno smanjuje vidljivost.

Iz HAK-a upozoravaju i na moguće odrone te pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito u zonama gradskih groblja, gdje se zbog blagdana vozi uz posebnu regulaciju prometa.

Probleme stvaraju i prometne nesreće. Na autocesti A1, u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, promet se odvija jednim trakom uz ograničenje brzine, a stvorila se kolona duga oko tri kilometra.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Križ i Popovača (na 85. kilometru + 500 metara), promet se u oba smjera također odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine. Kolona vozila u smjeru Bregane trenutačno iznosi oko četiri kilometra.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, osobito na dionicama gdje traju radovi, jer su mogući zastoji i vožnja u koloni.