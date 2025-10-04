HAK izvijestio o nesvakidašnjim opasnostima na autocestama

Hrvatski autoklub jutros u 7.30 je izvijestio o nesvakidašnjim opasnostima na autocestama. Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, između čvora Gospić i 178. kilometra, na kolniku je primijećen pas, pa se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb, između tunela Veliki Gložac i čvora Vrbovsko, na kolnik je izašao jelen. Iz HAK-a pozivaju vozače na poseban oprez, budući da divljač na cesti predstavlja veliku opasnost za sigurnost prometa.
Sve glavne prometnice otvorene
Za sav promet otvorene su autoceste A1 i A6, državna cesta DC54 Maslenica–Zaton Obrovački, kao i Paški most (DC106) i Krčki most (DC102).
Otežani uvjeti vožnje
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog niskih temperatura tijekom jutarnjih sati moguća je i poledica. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa.
Preporuka vozačima
Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže dovoljan sigurnosni razmak između vozila.