HAK izvijestio o nesvakidašnjim opasnostima na autocestama

Hrvatski autoklub jutros u 7.30 je izvijestio o nesvakidašnjim opasnostima na autocestama. Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, između čvora Gospić i 178. kilometra, na kolniku je primijećen pas, pa se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb, između tunela Veliki Gložac i čvora Vrbovsko, na kolnik je izašao jelen. Iz HAK-a pozivaju vozače na poseban oprez, budući da divljač na cesti predstavlja veliku opasnost za sigurnost prometa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve glavne prometnice otvorene

Za sav promet otvorene su autoceste A1 i A6, državna cesta DC54 Maslenica–Zaton Obrovački, kao i Paški most (DC106) i Krčki most (DC102).

Otežani uvjeti vožnje

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog niskih temperatura tijekom jutarnjih sati moguća je i poledica. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Preporuka vozačima

Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže dovoljan sigurnosni razmak između vozila.