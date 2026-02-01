Hajdukov dijamant odlazi u Italiju, u klub stiže 5.5 milijuna eura

Nakon višednevnih nagađanja i spominjanja velikog transfera u Inter, stigao je rasplet priče oko budućnosti Branimira Mlačića, prenose SN.

Talijanski insajder Nicolo Schira objavio je u subotu kako 18-godišnji stoper napušta Hajduk i karijeru nastavlja u Udineseu. Prema njegovim informacijama, Splićani će od transfera uprihoditi 5,5 milijuna eura, a Mlačić će s talijanskim prvoligašem potpisati ugovor na pet godina.

Papirnati dio posla trebao bi biti dovršen vrlo brzo, a mladi branič uskoro putuje u Italiju gdje ga očekuje liječnički pregled, nakon čega će i službeno staviti potpis na ugovor. Time završava transfer-saga koja se proteklih tjedana razvlačila na Poljudu.

Iako je Inter dugo bio u prvom planu, posao je na kraju realizirao Udinese, koji je mladom hrvatskom reprezentativcu ponudio brži put prema seniorskoj afirmaciji u talijanskom prvenstvu, dok Hajduk pak dobiva značajnu financijsku injekciju.