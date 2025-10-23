Hajduk želi vratiti bivšeg igrača?

Nekadašnji osvajač Lige prvaka Hamburger SV vratio se u Bundesligu nakon osam godina izbivanja i trenutačno zauzima sigurnu 11. poziciju na ljestvici. Klub sa sjevera Njemačke polako hvata formu, no to nije dobra vijest za sve igrače — među njima ni za Emira Sahitija.

Kosovski krilni napadač stigao je u Hamburg prošle godine, kada ga je klub otkupio od Hajduka za 1,2 milijuna eura. Nakon početnih problema brzo se izborio za važno mjesto u sastavu te je u prošloj sezoni odigrao 22 utakmice, uz tri pogotka i dvije asistencije, čime je pomogao HSV-u da se vrati u elitni rang njemačkog nogometa.

Gubitak mjesta nakon poraza u derbiju

U novu sezonu Sahiti je ušao s dobrom minutažom, ali nakon teškog poraza u gradskom derbiju protiv St. Paulija izgubio je svoje mjesto u momčadi. Od tada se nije našao ni u zapisniku idućih utakmica, a njemački list Mopo piše kako bi ove zime mogao napustiti klub.

"Na terenu, unatoč velikoj frustraciji, ne želi pokazati slabost. U utorak poslijepodne igrači HSV-a započeli su novi tjedan priprema, što je nova prilika za Sahitija da se izbori za povratak u kadar. Kada u subotu u Volkspark stiže Wolfsburg (15:30), krilni napadač nada se da će ponovno konkurirati za nastup", piše Mopo.

Sukob s izbornikom Kosova

Njemački medij podsjeća i na dodatne probleme koji su nastali nakon sukoba s izbornikom Kosova Francom Fodom.

"Nakon 56 minuta protiv St. Paulija, Sahiti je bio u sastavu i u sljedećem susretu, porazu 0:5 u Münchenu, ali nije ušao u igru. Potom je ispao iz momčadi i do danas se nije vratio. Uz sve to, stigao je i sukob s izbornikom Kosova, koji ga do daljnjega neće pozivati i očekuje ispriku nakon što je Sahiti preko MOPO-a kritizirao trenerove odluke o sastavu”, navodi list.

Vjeruje da se može vratiti

Unatoč svemu, Sahiti navodno ne razmišlja o odlasku i želi se dokazati u HSV-u.

"Hoće li se to do zime promijeniti, ovisit će o njegovoj perspektivi i minutama. Ohrabruje ga činjenica da se već jednom uspio probiti iz teške situacije. Nakon što je u ljeto 2024. za 1,3 milijuna eura stigao iz Splita, u početku se mučio, ali je u proljetnom dijelu sezone postao standardan i pomogao povratku u Bundesligu. Čelnici HSV-a tada su zaključili da Sahiti ima kvalitetu za najviši rang", podsjeća Mopo.

Konkurencija i trenerova koncepcija

Sada mu najveću prepreku predstavljaju konkurencija u momčadi i trenerova vizija igre.

"U Bundesligi mu start nije bio uvjerljiv. Dodatna nesreća za Sahitija je što je konkurent Rayan Philippe iskoristio svoju priliku – zabio je prvo protiv Heidenheima, a zatim dvaput u pobjedi 4:0 nad Mainzom. To što je Sahiti potom potpuno ispao iz kadra izazvalo je čuđenje i u svlačionici. Problem je u tome što je tehnički vrlo jak, ali nije tipični tranzicijski napadač kakvog trener Merlin Polzin preferira", navodi se u tekstu.

Hajduk pokazao interes

Unatoč slabijem statusu, Sahiti se i dalje želi boriti za mjesto u momčadi. No, Hajduk je već pokazao interes za njegov povratak.

"Hrvatski klub, za koji je igrao pet i pol godina (od 2019. do ljeta 2024.), želi ga ponovno dovesti. Zbog razlike u plaćama i financijskim okvirima, realna opcija bila bi posudba", piše Mopo.

Novi test ovog vikenda

Za kraj, medij ističe da Sahiti zasad ne razmatra povratak u Hrvatsku. Bundesliga je njegov dugogodišnji cilj i nada se novoj prilici u dresu HSV-a.

"Lakše neće biti ni ovog vikenda, jer bi se u kadar trebao vratiti i Fábio Vieira nakon odrađene suspenzije. Sahitijevo će strpljenje i dalje biti na ozbiljnoj kušnji", zaključuje Mopo.