Hajduk u punom sastavu napada Goricu: "Čeka nas izazovna utakmica"

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 20. kola SuperSport HNL.

- Gorica je snažna momčad u sredini terena, imaju dobru ekipu, gledao sam prethodnu utakmicu protiv Varaždina u kojoj su izgubili iako bi pravednije bilo da je završila remijem. Čeka nas izazovna utakmica, moramo pronaći energiju i pravim pristupom odvesti susret u smjeru u kojem mi želimo. Mi ćemo pokušati biti agresivni, nastojat ćemo biti momčad koja će napadati. Nije važno s kim igramo nego da uspijemo nametnuti svoj stil igre - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije koja je u petak održana na Poljudu.

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s četiri boda manje od vodećeg Dinama nakon što su u prošlom kolu poraženi od Istre 1961 na Poljudu. Momčad trenera Garcije u prvoj utakmici nastavka prvenstva uspjela je kreirati veliki broj prilika, međutim već u prvom poluvremenu imala je zaostatak od 2:0, da bi do kraja utakmice uspjela samo umanjiti poraz na 2:1.

Gorica je prvu utakmicu nastavka prvenstva odigrala u ponedjeljak te je poražena od Varaždina na domaćem terenu s 2:1. Inače, taj susret je prema rasporedu trebao biti odigran u petak u Varaždinu, međutim zbog zaleđenog travnjaka klubovi su promijenili domaćinstvo te je utakmica odigrana u ponedjeljak. Momčad koju vodi trener Mario Carević trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice.

U odnosu na prošlo kolo Hajdukov trener Garcia opet će na raspolaganju imati Marka Livaju i Antu Rebića koji su dvoboj s Istrom 1961 propustili zbog crvenih kartona koje su dobili u susretu s Vukovarom. U kadru neće biti Branimir Mlačić i Iker Almena.

Hajduk je slavio u oba susreta s Goricom u aktualnoj sezoni. Prvi je odigran u kolovozu na Poljudu i Bijeli su u njemu pobijedili s 2:0, a u listopadu u Velikoj Gorici bilo je 3:1.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.