Hajduk traži tri boda protiv uvijek neugodne Gorice

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 20. kola SuperSport HNL.

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s četiri boda manje od vodećeg Dinama nakon što su u prošlom kolu poraženi od Istre 1961 na Poljudu rezultatom 1:2.

Gorica je prvu utakmicu nastavka prvenstva odigrala u ponedjeljak te je poražena od Varaždina na domaćem terenu s 2:1. Inače, taj susret je prema rasporedu trebao biti odigran u petak u Varaždinu, međutim zbog zaleđenog travnjaka klubovi su promijenili domaćinstvo te je utakmica odigrana u ponedjeljak. Momčad koju vodi trener Carević trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice.

U odnosu na prošlo kolo Hajdukov trener Garcia opet će na raspolaganju imati Livaju i Rebića koji su dvoboj s Istrom 1961 propustili zbog crvenih kartona koje su dobili u susretu s Vukovarom. U kadru neće biti Mlačić i Almena.

Hajduk je slavio u oba susreta s Goricom u aktualnoj sezoni. Prvi je odigran u kolovozu na Poljudu i Bijeli su u njemu pobijedili s 2:0, a u listopadu u Velikoj Gorici bilo je 3:1.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

GORICA: Matijaš - Trontelj, Filipović, Perić, Čabraja - Kavelj, Pozo - Fiolić, Pršir, Vrzić - F. Čuić

Klupa: Žarkov, Sahinović, Bakić, Epailly, Erceg, Gashi, Josić, Kučiš, Leš, Pavičić, Pelko, Sule

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Bamba, Skoko, Rebić - Šego

Klupa: Pocrnjić, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, raci, Melnjak, Pukštas, Brajković, Durdov, Hodak