Hajduk smijenio team managera pred utakmicu s Goricom

Goran Milanko (56) više nije team manager Hajduka nakon što mu je sporazumno raskinut ugovor. Na njegovom mjestu protiv Gorice u zapisniku se pojavio Goran Roce, koji je dio stožera trenera Gonzala Garcije. Još nije poznato hoće li Roce nastaviti obnašati ovu funkciju ili će klub tražiti neko drugo rješenje, piše Index.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Milanko je funkciju preuzeo početkom srpnja nakon što ga je doveo sportski direktor Goran Vučević, ali očito se nije najbolje snašao u novoj ulozi, pa je donesena odluka da je sporazumni raskid suradnje najbolje rješenje za obje strane. Podsjetimo, prije Milanka poziciju team managera obnašao je Stjepan Badrov, koji i dalje radi u klubu, ali mu je uloga postala usmjerena na organizaciju i logistiku prve momčadi i stručnog stožera.

Tko je Goran Milanko?

Milanko je bivši hrvatski nogometaš i donedavni team manager Hajduka. Nogometnu karijeru započeo je u omladinskom pogonu splitskog kluba, za čiju je prvu momčad debitirao u kolovozu 1985. godine protiv Prištine, i to kao 16-godišnjak, čime je tada postao najmlađi debitant Hajduka nakon Drugog svjetskog rata. U igru je tada ušao umjesto Zlatka Dalića, kojem je to također bio debi.​

Za Hajduk je odigrao ukupno 27 utakmica i postigao četiri gola, nakon čega je profesionalnu karijeru nastavio u inozemstvu. Nastupao je za klubove poput Cadiza, PAOK-a, Chemnitzera, Rot-Weiss Essena te za izraelske klubove Hapoel Haifu i Bnei Sakhnin, s kojima je 1999. osvojio naslov izraelskog prvaka.​

Nakon igračkih dana, Milanko se posvetio trenerskom i organizacijskom radu. Bio je uključen u mlade selekcije Hajduka, radio je i u Saudijskoj Arabiji, a kasnije je postao "alfa i omega" splitskog NK Spinut, gdje se bavio razvojem mladih igrača. U Hajduk se službeno vratio 2023. godine, kada je imenovan team managerom prve momčadi u sklopu organizacijskih promjena koje su proveli Ivan Rakitić i Goran Vučević.