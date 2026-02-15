HAJDUK SLAVIO U DERBIJU PROTIV DINAMA Hajdučice u uzbudljivoj utakmici odnijele pobjedu

U najzanimljivijoj utakmici 14. kola ženskog domaćeg nogometnog prvenstva, na pomoćnom terenu stadiona Poljud odigrana je inačica najvećeg hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama, u kojoj su nogometašice Hajduka slavile s 2:1.

Tijek utakmice

Bijele su rano došle do vodstva, već u 13. minuti susreta. Nakon opasno izvedenog prekida i gužve u kaznenom prostoru Zagrepčanki najbolje se snašla Lana Kukavica koja je iz blizine poentirala za vodstvo Hajduka.

Na odmor se otišlo s minimalnih 1:0, a mreže su mirovale sve do početka drugog dijela kada su Bijele ponovno rano poentirale, u 50. Hajduk odlazi na 2:0. Nakon sjajnog udarca s ruba kaznenog prostora kapetanice Ane Bakalar, lopta je završila na gredi, ali se sretno odbila do Janje Čanjevac koja je spretno i neometano poslala loptu u mrežu.

Do kraja susreta gošće su u sudačkoj nadoknadi smanjile zaostatak pogotkom Perice Cicijelj, no za nešto više nije bilo vremena i Hajdučice su uspješno svladale vječnog rivala.

Ovom utakmicom završena je regularna faza prvenstva, a sada slijedi “liga za prvaka”. Iako ovaj susret rezultatski možda nije imao presudnu težinu, osvojeni bodovi itekako su važni jer se prenose dalje.

U nastavku borbe za naslov prvakinja Bijele će se u idućoj fazi natjecanja nadmetati s ekipama Međimurja, Agrama i Dinama.