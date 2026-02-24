Hajduk šalje anketu pretplatnicima: U fokusu budućnost stadiona i kampa

HNK Hajduk u idućim će danima pretplatnicima za sezonu 2025./2026., koji u sustavu imaju registriranu valjanu e-mail adresu, poslati anketni upitnik vezan uz infrastrukturnu budućnost kluba.

Riječ je o inicijativi koja dolazi uoči objave Studije izvodljivosti za nogometni stadion i kamp u Splitu, čiji je naručitelj Grad Split. Iz kluba navode kako žele ispitati mišljenje navijača koji najčešće posjećuju Poljud, posebno u kontekstu budućih infrastrukturnih rješenja.

Hajduk već dulje vrijeme ističe kako su novi stadion i kamp ključni za dugoročnu održivost kluba. Kao strateške prioritete navode razvoj Akademije te očuvanje konkurentnosti prve momčadi u svim natjecanjima.

U priopćenju se podsjeća i na stručne analize prema kojima je Gradski stadion Poljud u stanju trajne sanacije, što podrazumijeva redovite i kontinuirane zahvate održavanja. U klubu smatraju da su sigurnost gledatelja, komfor, povećanje financijskog potencijala te praćenje konkurencije ciljevi koji se mogu ostvariti jedino kroz izgradnju novog stadiona.

Pretplatnike pozivaju da u narednim danima provjere svoje e-mail sandučiće, uključujući mape neželjene pošte i promocija, te izdvoje nekoliko minuta za ispunjavanje upitnika. Ističu kako se osobni podaci neće koristiti za identifikaciju ispitanika niti za druge svrhe, a rezultati ankete ostat će u vlasništvu kluba.