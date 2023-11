HAJDUK – RUDEŠ 0-0: Koreografija Torcide i Sahitijeva vratnica obilježile prvo poluvrijeme

Bijeli danas od 18:10 igraju utakmicu 14. kola SuperSport HNL protiv Rudeša na Poljudu nakon osmine finala Kup utakmica. Hajduk u ovaj susret ulazi kao drugoplasirani s 24 osvojena boda nakon dvanaest odigranih utakmica, a Rudeš je trenutačno zadnji s 5 bodova nakon trinaest odigranih kola. Ovo je drugi ovosezonski susret Hajduka i Rudeša, a u 5. je kolu slavio Hajduk rezultatom 0:2.

Momčad trenera Mislava Karoglana u posljednjem je susretu slavila u Koprivnici rezultatom 0:1 kada je Melnjak zadobio težu ozljedu prednjih križnih ligamenata. Rudeš je u prošlom kolu na domaćem terenu remizirao s Varaždinom.

Trener Karoglan u ovom susretu ne može računati na ozlijeđenog Melnjaka i Ferra te kartoniranog Livaju i Krovinovića dok je Vušković povučen iz juniora, a Hrgović s dvojne registracije iz Solina.

Početak susreta obilježila je fantastična koreografija Torcide povodom 73. rođendana. Prvi su konkretnije zaprijetili Splićani u 3. minuti kada je Šarlija tražio Trajkovskog, međutim, Marković je bio prvi na toj lopti. Četiri je minute zatim Benrahou proslijedio do Pukštasa, a Pavković očistio. U 10. je minuti Benrahou izveo korner, no lopta je nakon filpera u šesnaestercu izbačena naprijed, a Bel je signalizirao igranje rukom Trajkovskog. Potom je Benrahou ubacio, a Matić odbio u aut.

U 16. je minuti Tomečak ubacio sa strane, bio je to lak plijen za Lučića. Dvije je minute zatim Hajduk bio blizu vodstva: Sahiti je u petercu tražio Pukštasa, a on je u namjeri da skrene loptu od gol poslao istu pokraj vratnice, no svirano je zaleđe. U 21. je minuti požutio Kovačević.

Tri minute zatim Šarlija je tražio Sahitija, no bio je neprecizan. U 26. je minuti pucao Sigur iskosa nakon Moufijeva proigravanja, ali Marković je obranio.

U 30. je minuti Pukštas dobio udarac, a Bel zvižduke Poljuda. Dvije minute zatim Bašić je zbog prigovora donio žuti. U 33. je minuti Sahiti zatresao vratnicu gostiju, a nakon auta Pukštas je s tla pokušao požrtvovno, Marković je primirio loptu. Četiri je minute zatim Sigur loše zahvatio loptu nakon Sahitijeva ubačaja. U 40. je minuti zaprijetio Pešić, ali nije bio precizan.

Minutu zatim pokušao je Sahiti udarcem s 20 metara, gađao je malo preko vratnice. To je ujedno bila i posljednja prilika prvog poluvremena, a mreže se nisu tresle. Zviždukom poluvremena zazviždao je zapad, a sjever je zatražio pobjedu.

HAJDUK: Lučić - Moufi, Uremović, Šarlija, Diallo - Sigur, Žaper - Pukštas, Benrahou, Sahiti - Trajkovski

Klupa: Kalinić, Kalik, Odjidja-Ofoe, Dajaku, Mikanović, Dolček, Brajković, Hrgović, Lauš, Vušković, Ćubelić, Čuić

RUDEŠ: Marković - Matić, Pavlović, Pavković - Tomečak, Pasariček, Bašić, Vukmanović - Topić, Pešić - Kovačević

Klupa: Kralj, Perić, Pavlek, V. Petković, Simonović, Lazarov, Camara, Mašala, Rešetar, Šehić, Oddei, Vidović