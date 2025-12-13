Hajduk: Razbolio se važan igrač u zadnji tren, Garcia prisiljen na promjenu

Hajduk danas od 17:45 protiv Lokomotive na Maksimiru igra utakmicu u kojoj mu pobjeda donosi makar privremeni povratak na vrh SHNL-a. Takve i jesu ambicije Garcijine ekipe ove subote, a već smo najavili s kakvim bi mozaikom Urugvajac trebao krenuti po ostvarenje tog cilja. Istina, uz jednu prisilnu promjenu, a ona glasi na poziciju desnog beka.

Tamo je trebao početi Luka Hodak, ali se on razbolio pa će utakmicu započeti Fran Karačić i tako po prvi puta kao gost doći na noge Lokomotivi. Početkom sezone je svih oduševio i bio standardan, ali ga je onda istisnuo baš Hodak, prenose Sportske novosti.

Karačić nije jedina promjena. Činilo se kako će na zadnjem veznom uz Sigura započeti Hugo Guillamón, ali ipak bi se na tom mjestu trebao naći Adrion Pajaziti (23). Očito Garcia Lokomotivi želi suprotstaviti motoričnu artiljeriju. Pajaziti je mnogo okretniji od Guillamóna, a na okretnost Garcia očito računa i na krilima. Tamo će upariti Sanyanga i Rebića, ali tu nije kraj novim idejama.

Ona najzanimljivija glasi na pozicioniranje Ikera Almena. On će po prvi put ove sezone zaigrati na poziciji "desetke" iza Michelea Šege. On je također do sada interpretirao impresivnu motoriku, a pokazao je da ima smisla i za kombinatoriku. Možda Garcia računa da će baš taj segment doći do izražaja iza najisturenijeg čovjeka.

On neće biti Marko Livaja koji opet počinje s klupe, a ispod radara prolazi razvoj uloge Filipa Krovinovića. Ozljedom Pukštasa bilo je jasno da će se hijerarhija u veznom redu promijeniti, odnosno da ispada netko od standardnih. Taj je očigledno Filip Krovinović, barem dok se Pukštas ne oporavi.

Na vratima bi, dakle, trebao biti Silić, desno Karačić, lijevo Hrgović, a stoperski par će činiti Mlačić i Gonzalez. Dva zadnja vezna glase na Sigura i Pajazitija, krila su rezervirana za Rebića i Sanyanga, dok će iza Michelea Šege početi Iker Almena.