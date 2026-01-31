Hajduk prodao Mlačića?

Naime, kako javlja poznati talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira, mladi stoper Hajduka trebao bi potpisati ugovor s Udineseom. Deseta momčad Serie A Hajduku će platiti pet i pol milijuna eura odštete, a Mlačić će sa svojim novim klubom potpisati ugovor na pet godina.

Mlačić je dijete Hajduka koji je u klub stigao sa 11 godina iz Trogira. Ove se godine "probio" u prvu momčad i odmah postao ključan igrač Gonzala Garcije. Za 'Majstore s mora' skupio je 19 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura, piše Net.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa