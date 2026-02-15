Close Menu

HAJDUK POVEĆAO PREDNOST Pukštas zabio za 0:2

Idemooooo

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 sati igraju protiv Osijeka na Opus Areni u okviru 22. kola SuperSport HNL, a rezultat je na poluvremenu 0:1 zahvaljujući Livajinom pogotkom iz kaznena udarca u 15. minuti.

U 77. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Brajković je poslao nisku prizemnu loptu u sredinu, a Pukštas je natrčao i poslao loptu u mrežu za 0:2.

OSIJEK – HAJDUK 0-1: Splićani na poluvrijeme s golom prednosti, Livaja zabio penal pa promašio cijeli gol

Sastavi

OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Teklić, Bubanja, Čolina - Akere, Jakupović, Matković

Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Meija Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak

Standings provided by Sofascore

 

