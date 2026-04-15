Šef sindikata policije kupio luksuzni Lexus, na tržištu vrijedi više od 100.000

Šef policijskog sindikata kupio je luksuzni Lexus vrijedan više od 100.000 eura.

Priču je otkrio novinar Telegrama Denis Mahmutović koji piše kako je riječ o SUV modelu Lexus RX 450h+, i to sportska varijanta čija je početna cijena oko 102.000 eura. Dobio je informaciju kako ga je platio ukupno 140.000 eura, ali sindikalist to opovrgava.

Dubravko Jagić, šef Sindikata policije Hrvatske, odgovara kako je platio manje jer on “poznaje ljude u Lexusu”. Platio ga je prvatnim novcem “na lizing i na pušing”, rekao je Telegramu.

Jagić je 1999. osnovao Sindikat policije Hrvatske i otad je njegov predsjednik.