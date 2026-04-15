"Nadamo se da će netko brzo reagirati, dok se ne dogodi tragedija": Most je za pješake u Žrnovnici postao "ruski rulet"

Već drugi put u nekoliko mjeseci drveni most za pješake u centru Žrnovnice ostao je bez jedne od dasaka, čime se stvorila rupa koja je vrlo opasna po prolaznike. Rupa dužine oko metar i širine tridesetak centimetara predstavlja opasnost za broje prolaznike, a osobito djecu. Među njima su i ona školska koja šetnicu uz rijeku koriste kao put do kuće.

"Ovo je opasno, osobito noću kada se rupa faktički ne vidi. U nju može upasti i odrasla osoba, a osobito dijete, mada ni psi nisu sigurni kada ovuda prolaze", govori nam stanovnik Žrnovnice.

Ista situacija se dogodila prije nekoliko mjeseci kada je daska bila popravljena, no očito je rješenje bilo privremeno jer se drvena daska naška u rijeci, očito je netko odlomio i bacio.

"Nadamo se da će netko brzo reagirati, dok se ne dogodi tragedija", ističe naš sugovornik.