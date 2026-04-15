Ministrica: "Nikad se nisam naručivala na pregled, ne idem liječniku"; Marković: "Budite zdravi i tako spasite hrvatsko zdravstvo"

Izjava ministrice zdravstva Irene Hrstić kako se nikada nije naručivala na liječnički pregled niti je, kako kaže, imala potrebe ići liječniku izazvala je veliku pozornost javnosti nakon njezina gostovanja u emisiji RTL Direkt.

U razgovoru s voditeljem Ivanom Skorinom, ministrica je govorila o digitalizaciji zdravstvenog sustava po uzoru na Norvešku, ali i o aktualnim problemima u hrvatskom zdravstvu. Rasprava je u jednom trenutku postala napeta, osobito oko pitanja funkcioniranja bolničkih sustava i dostupnosti medicinske dokumentacije.

“Može se sigurno”

Hrstić tvrdi da sustav povezivanja bolnica već postoji te da liječnici putem eKartona mogu pristupiti podacima pacijenata, osim ako je to izričito zabranjeno.

“Može se sigurno”, rekla je ministrica, dodajući da je osobno provjerila funkcionira li sustav u praksi.

Ipak, priznala je da postoje razlike u implementaciji te da dio bolnica tek treba prijeći na naprednije informatičke sustave, što bi trebalo dodatno unaprijediti razmjenu podataka.

“Vidim da me navlačite”

Napetost u studiju porasla je tijekom rasprave o rastu izdvajanja za privatni sektor. Na sugestiju da bi povećanje troškova moglo biti povezano s većim korištenjem privatnih usluga, ministrica je reagirala:

“Ne, ne. Vidim da me navlačite.”

Pojasnila je da su cijene pojedinih zdravstvenih usluga ranije bile nerealno niske te da ih je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje morao korigirati. Naglasila je i da privatni sektor čini manji dio sustava, dok većina sredstava i dalje ide u javno zdravstvo.

Dvojna praksa i liste čekanja

Govoreći o dvojnoj praksi liječnika, Hrstić je istaknula da su uvedeni jasni kriteriji te da zasad nijednom liječniku nije odbijen zahtjev. Kao pozitivan pomak navela je skraćivanje listi čekanja u pojedinim bolnicama.

Dodala je i da joj cilj nije kažnjavanje, nego uvođenje reda i transparentnosti, uz mogućnost ukidanja dopusnica ako sustav izmakne kontroli.

“Nisam ni bila kod doktora”

Posebnu pažnju izazvao je dio razgovora o njezinom osobnom iskustvu sa zdravstvenim sustavom.

“Iskreno, nisam otišla kod doktora. Ja osobno nisam čekala. Nisam ni bila kod doktora”, izjavila je ministrica.

Na dodatno pitanje je li se ikada naručila, kratko je odgovorila:

“Ne, nisam.”

Dodala je kako ide isključivo na preventivne preglede te zaključila da je razlog tome činjenica da nije bila bolesna.

Reakcija iz oporbe

Na izjavu ministrice reagirala je saborska zastupnica Ivana Marković, koja je ironično komentirala:

“Apsolutno najbolje rješenje za sve nagomilane probleme zdravstva, liste čekanja i ostalo. Budite zdravi i tako spasite hrvatsko zdravstvo.”

Pozvala je građane da joj se jave sa svojim iskustvima čekanja na preglede, posebno u ruralnim i otočnim sredinama, kako bi o tim problemima govorila u Hrvatskom saboru.

Rasprava o dostupnosti zdravstvene zaštite i duljini čekanja na preglede time je ponovno došla u fokus javnosti, a izjave ministrice zasigurno će još neko vrijeme izazivati reakcije.