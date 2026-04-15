Njemački nogomet zavijen u crno, klubovi se opraštaju od stručnjaka koji je obilježio rad s mladima

Njemački nogomet potresla je vijest o smrti Rogera Prinzena, bivšeg bundesligaškog trenera i dugogodišnjeg nogometnog djelatnika, koji je preminuo u 57. godini života.

Kako su potvrdili njemački mediji i klubovi u kojima je radio, Prinzen je preminuo iznenada i neočekivano u ponedjeljak. Posljednjih godina obnašao je funkciju voditelja omladinskog pogona u Heidenheimu, gdje je ostavio dubok trag u radu s mladim igračima.

Klubovi u šoku: “Izgubili smo kolegu i prijatelja”

Iz Heidenheima su se emotivno oprostili od svog dugogodišnjeg suradnika, naglasivši njegovu važnost za razvoj kluba.

Istaknuli su da su njegovim odlaskom izgubili ne samo nogometnog stručnjaka i voditelja, već i prijatelja koji je od 2018. godine značajno unaprijedio rad omladinskog sustava te pridonio razvoju brojnih talenata.

Tužnu vijest potvrdio je i Nürnberg, klub u kojem je Prinzen proveo velik dio karijere. Ondje je radio u omladinskom pogonu, a 2013. i 2014. godine bio je i privremeni trener prve momčadi u Bundesligi.

U svom oproštaju iz Nürnberga su poručili da je riječ o predanom nogometnom stručnjaku koji je pratio i razvijao brojne mlade igrače, te izrazili sućut njegovoj obitelji i bližnjima.

Bogata igračka i trenerska karijera

Tijekom igračke karijere Prinzen je nastupao za više klubova, uključujući Darmstadt, Wattenscheid, Hannover, austrijski Lustenau i Greuther Fürth. Upisao je ukupno 60 nastupa u Bundesligi, kao i 147 utakmica u drugom njemačkom rangu natjecanja.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom radu i razvoju mladih nogometaša, gdje je ostavio poseban trag i stekao reputaciju cijenjenog stručnjaka.

Smrt Rogera Prinzena izazvala je veliku tugu u njemačkom nogometu, osobito među onima koji su s njim surađivali i dijelili strast prema radu s mladim igračima.