OSIJEK – HAJDUK 0-1: Splićani na poluvrijeme s golom prednosti, Livaja zabio penal pa promašio cijeli gol

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 sati igraju protiv Osijeka na Opus Areni u okviru 22. kola SuperSport HNL, a rezultat je na poluvremenu 0:1 zahvaljujući Livajinom pogotkom iz kaznena udarca u 15. minuti.

Bijeli u ovaj susret ulaze kao drugoplasirana momčad s osvojenih 40 bodova, odnosno osam manje od prvoplasiranog Dinama koji ima utakmicu više. U posljednjem susretu Hajduk je u subotu na Poljudu s 2:0 slavio protiv Slaven Belupa. Golove za prva tri boda u novoj godini postigli su Pukštas i Brajković.

Osijek kojeg vodi trener Željko Sopić nalazi se na začelju tablice s osvojenih 17 bodova, odnosno jednim manje od pretposljednjeg Vukovara 1991. U prošlom su kolu poraženi rezultatom 2:1 u gostima kod Varaždina.

U oba je međusobna susreta u aktualnoj sezoni Hajduk s 2:0 svladao Osijek. U prvom su susretu odigranom u kolovozu u Osijeku golove zabili Livaja i Šego, a u drugom odigranom u studenom na Poljudu strijelci su bili Krovinović i Šego.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević i Anto Marić iz Zagreba, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Ivan Vučković, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Prvi su zaprijetili domaćini odmah u prvoj minuti, Silić je bio siguran. Nakon toga, Hajduk je krenuo u kontru, Livaja je petom ostavio za Rebića koji je potom poslao u sredinu prema Brajkoviću, no Čolina je pravovremeno reagirao. U 7. je minuti Jelenić pokušao nakon slobodna udarca, lopta mu je prešla preko noge i otišla izvan granica terena, a ranije je signalizirano i zaleđe. Pet je minuta kasnije Pukštas pao nakon sraza s Hasićem, a sudac Čulina otišao je pogledati snimku i dosudio je penal. Izvođač je bio Livaja koji je poslao Ćurčiju u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:1.

U 17. je minuti Osijek imao dobru priliku: prvo je Karačić šutirao, Silić je obranio, a onda je Akere pokušao uputiti loptu do Jakupovića, no prvo je pogodio Sigura u ruku, a nakon toga je Silić obranio loptu koja je išla prema vratima. Nakon VAR provjere nije dosuđen kazneni udarac. U 23. je minuti Akere bio u akciji, Raçi je dobro reagirao. Tri je minute kasnije Livaja šutirao s 10 metara, no Ćurčija je dobro reagirao.

U 30. je minuti ubacio Barišić s lijeve strane, a Jakupović je ramenom zakačio loptu, bezopasno po gol Hajduka. Tri je minute kasnije Šarlija dobio žuti karton, a Osječani slobodni udarac koji je izveo Teklić, ravno do ruku Silića. U 39. je minuti požutio i Rebić koji neće biti na raspolaganju za Jadranski derbi. Dvije minute kasnije Livaja nije iskoristio nevjerojatnu priliku: Rebić je povukao po lijevoj strani i dodao za nečuvanog Livaju koji je promašio cijeli gol nakon što je pucao lijevom nogom.

U posljednjoj minuti četvrtominutne sudačke nadoknade Brajković je izborio korner, no domaćini su odbili u aut, a sudac Čulina označio je kraj poluvremena odmah po izvođenju.

OSIJEK: Ćurčija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Teklić, Bubanja, Čolina - Akere, Jakupović, Matković

Klupa: Grahovac, Malenica, Mersinaj, Meija Moscoso, Mikolčić, Omerović, Petrusenko, Bukvić, Guedes Borges, Ježić, Kolarik, Jovičić

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Šego, Melnjak, Čupić, Skelin, Skoko, Hodak

