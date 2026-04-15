Nove medalje za Taekwondo klubu Marjan na Svjetskom prvenstvu. Maja Srhoj svjetska prvakinja, Petra Uglešić brončana na svijetu

Nevjerojatna tvornica medalja, Taekwondo klub Marjan, donijela je Hrvatskoj nove dvije medalje na svjetskom juniorskom prvenstvu u Uzbekistanu. Maja Srhoj osvojila je zlato i naslov svjetske prvakinje, dok je Petra Uglešić stigla do brončanog odličja.

Dominacija bez izgubljene runde

Maja Srhoj kroz turnir je prošla impresivno, bez ijednog izgubljenog kola. Redom je pobjeđivala protivnice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Egipta i Kine, a u polufinalu i finalu bila je jednako uvjerljiva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U završnoj borbi protiv Srpkinje Eme Zečirović slavila je s 2:0 u rundama i time zaključila savršen niz od šest pobjeda uz ukupnu bodovnu razliku 86:12.

Riječ je o četvrtom velikom odličju za Maju Srhoj, koja je već bila juniorska prvakinja Europe te mlađa seniorska viceprvakinja kontinenta.

Petra do nove svjetske medalje

Na putu do brončane medalje, Petra Uglešić pokazala je iznimnu formu. Turnir je otvorila pobjedom protiv Korejke Yu Bin Kang, a zatim nastavila niz protiv Malezijke Nurul Izzah Humaire i Talijanke Virginije Lampis.

Medalju je osigurala pobjedom protiv Tunižanke Abrar Joubeli, dok je jedini poraz doživjela u polufinalu protiv Kazahstanke Aiym Serikbayeve.

Za Petru Uglešić ovo je već šesto veliko odličje na svjetskim i europskim prvenstvima, čime dodatno potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata.

Marjan nastavlja pisati povijest

Ovim uspjehom Taekwondo klub Marjan stigao je do ukupno 156 medalja sa svjetskih, europskih i olimpijskih natjecanja, što ga svrstava među najtrofejnije sportske kolektive u Hrvatskoj.

Na ovom prvenstvu Hrvatska je u prva četiri dana osvojila četiri medalje, a čak tri dolaze iz splitskog kluba – zlato Maje Srhoj, srebro Klare Uglešić i bronca Petre Uglešić.

Još jednom je potvrđeno da Split i dalje ostaje rasadnik vrhunskih borilačkih sportaša, a Marjan sinonim za uspjeh na svjetskoj sceni.