Hajduk objavio fotografiju Filipa Krovinovića i znakovitu poruku

Nogometaši Rijeke plasirali su se u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon dramatične završnice utakmice protiv Hajduka na Rujevici. Riječani su slavili s 3:2 nakon potpunog preokreta u sudačkoj nadoknadi.

Hajduk je dvaput vodio, no domaća momčad u završnici je stigla do pobjede. Toni Fruk zabio je za izjednačenje u 19. minuti sudačke nadoknade, dok je samo minutu kasnije Gabriel Rukavina pogodio za 3:2 i veliko slavlje na Rujevici. Rijeka se tako pridružila Dinamu i Gorici u polufinalu, dok će posljednji polufinalist biti poznat 10. ožujka nakon susreta Slavena Belupa i Lokomotive.

Nakon utakmice dio rasprava na društvenim mrežama usmjerio se na veznjaka Hajduka Filipa Krovinovića. On je u igru ušao u 90. minuti, a u posljednjim trenucima nadoknade izgubio je loptu u situaciji koja je mogla završiti opasnom kontrom Hajduka. Rijeka je potom osvojila posjed, a u nastavku akcije izborila kazneni udarac.

Zbog toga su neki navijači Hajduka na društvenim mrežama kritizirali svog igrača, a na njegovu Instagram profilu pojavile su se i uvredljive poruke te prijetnje.

U međuvremenu se oglasio i Hajduk. Splitski klub na društvenim je mrežama objavio fotografiju Filipa Krovinovića uz poruku: „Preko trnja i kamenja brani boje naših zastava.“