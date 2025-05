Hajduk krenuo po Garciju, a Istra 1961 poslala odbijenicu. Traže odšetetu

Još uvijek se čeka službena potvrda prelaska Gonzala Garcije iz Istre 1961 u Hajduk.

Odlični trener sve je već dogovorio sa Splićanima, ali prepreka njegovom odlasku u Split već sada leži u odšteti.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Riječ je o iznosu od 450.000 eura, toliko bi Hajduk trebao platiti Istri 1961 kako bi nesmetano mogao potpisati ugovor s urugvajskim trenerom i njegovim pomoćnicima.

S Poljuda su poslali ponudu Puljanima, međutim stigla je ekspresna odbijenica. Hajduk je, kako navodi talijanski nogometni insajder Lorenzo Lepore, predložio da spomenuti iznos plati u ratama, ali Istra 1961 inzistira na plaćanju cjelokupnog iznosa odmah.

Pregovori će se sigurno nastaviti, a ostaje za vidjeti što će biti s pričama da Garcia u svom ugovoru s Istrom 1961 ima opciju za jednostrani raskid ugovora.

Je li to uopće istina i ako jest je li točno da Urugvajac to ne želi učiniti kako se ne bi razišao s klubom iz Pule u sasvim neprijateljskim odnosima? Pitanja je u svakom slučaju puno, a ono što je zasad službeno je da je Gennaro Gattuso i dalje trener Hajduka (ne zna se kad će ići službena objava s Poljuda o razlazu) kao i to da Garcia još neko vrijeme ostaje u Puli, prenosi Gol.hr.