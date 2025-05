Hajduk je u jako nezgodnoj poziciji: Francuz ne vidi ni Carevića ni Tomića, nego traži trenera - stranca

Navikli smo proteklih godina na dosta neobičnih situacija na Poljudu, ali ne pamtimo ovakvu situaciju. Izbori za Nadzorni odbor održat će u lipnju, a nakon njih bi trebala uslijediti serija promjena na ključnim pozicijama u Hajduku. Nema smisla promijeniti Nadzorni odbor ako ćeš ostaviti aktualnog predsjednika Uprave Ivana Bilića, jer čemu onda promjene? Nadzorni odbor se između ostalog i mijenja zato što je za predsjednika izabrao Bilića, koji toj funkciji nije dorastao, pišu Sportske novosti.

S novim predsjednikom - tko god to bio - trebao bi doći i novi sportski direktor, jer je normalno da se novi predsjednik okruži sa svojim ljudima. Novi sportski direktor izabrao bi potom trenera po svom ukusu, a onda bi oni zajedno složili profil svlačionice koji bi htjeli ili mogli imati u novoj sezoni. Tako to ide u normalnom nogometnom svijetu.

Međutim, sezona završava u nedjelju, a nova se već odavno priprema, jer aktualni sportski direktor Francois Vitali radi svoj posao, što je i red s obzirom na to da uredno prima i plaću. Vitali je u proteklih nekoliko tjedana, vjerojatno i mjeseci, slagao neku svoju viziju Hajduka za novu sezonu.

Francuz ne zna što će sutra biti s njegovim ugovorom, niti se s time previše opterećuje. On zna zašto je doveden i tako se ponaša. Da Hajduk već sad zna ime novog predsjednika kluba, onda bi taj mogao doći predsjedniku Ivanu Biliću i Vitaliju i reći im kako da se ponašaju u preostalih 20 ili 25 dana do njihove smjene, odnosno njegove inauguracije. Kako to nije slučaj, realno nema razloga da obojica ne rade po planu koji su skovali još jesenas kada je Vitali naslijedio Nikolu Kalinića.

E sad, taj plan može biti potpuna suprotnost viziji koju će imati novi predsjednik, ali to nije problem tandema Bilić - Vitali. Napokon, tko može čvrsto reći da njih dvojica neće na svojim funkcijama ostali još godinu ili više dana? I tko to njima može reći u lice?

Premda je Vitali javnosti apsolutno nedostupan, doznali smo kakva je njegova vizija Hajduka u sljedećoj sezoni. Francuz pokušava bitno pojeftiniti momčad, te je napuniti s mladim i brzim igračima. Nije to ništa revolucionarno, rekli bismo da Francuz po tom pitanju logično razmišlja, samo što ga čeka težak posao da provede to što je zamislio. Poljudska svlačionica prepuna je iskusnih i (pre)skupo plaćenih igrača, koji će se teško odreći ugovora koji imaju.

S druge strane jako je težak zadatak pronaći dostupne mlade i potentne igrače, sposobne odgovoriti zahtjevima velikog kluba kakav je Hajduk. Mnogi su to pokušavali i prije Vitalija pa im baš nije išlo od ruke. Dodatnu poteškoću Francuzu stvaraju aktualne poljudske plaće. Željeni igrači i njihovi menadžeri dobro su upućeni u primanja svih u ligi, pa tako i Hajdukovih igrača, te velika većina onih s kojima je Vitali pregovarao traži plaće koje su Hajduk u velikoj mjeri i dovele do velikih financijskih minusa.

Proces stvaranja jeftinije momčadi nikome nikada nije bio lagan, posebno kad još imaš obvezu složiti momčad sposobnu boriti se barem za treće mjesto u ligi.

Vitali - dakako - još aktivnije radi i na pronalaženju novog trenera. Nakon što je Gattuso javno rekao da napušta Hajduk, kao prvi kandidati za njegovog nasljednika pojavili su se Mario Carević i Goran Tomić. Nešto skrivenije provlačila su se imena Silvija Čabraje i Marija Kovačevića.