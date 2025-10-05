Hajduk je jedva pobijedio: Pukštas briljirao, ali jedan igrač ponovno razočarao

Ponajbolja utakmica Rokasa Pukštasa u bijelom dresu za tri boda Hajduka koja su ga zadržala u nekakvom koraku s Dinamom. To je definitivno bio presudan trenutak susreta koji je na kraju i odlučio pobjednika te Amerikancu dodijelio epitet igrača utakmice. Zabio je nogom iz daljine, onako kako nas nije baš navikao, ali to mu je nagrada za zaista kompletnu predstavu, prenose SN.

On je izborio i crveni karton u 24. minuti te znatno Bijelima olakšao posao. Iako, ne bi se po dojmu reklo da je Vukovar bio lošiji protivnik. Naprotiv, bio je možda čak i bolji, ali mu se opet ponovila loša praksa od ranije. Pobjednici dojma, gubitnici bodova. Tako bi se mogla opisati momčad Silvija Čabraje pod čijom će paskom ona biti samo bolja, to je već sada jasno. Hajduk je slavio, ali opet uz puno upitnika i što je najgore, igrača van forme. Potpuno van forme.

Poglavito se to odnosi na Adriona Pajazitija koji je i zamijenjen zbog nekakvih problemčića s ozljedom. Nisu niti ostali bili nešto raspoloženiji, naprosto su Ivušić i Pukštas vukli Bijele do važnog trijumfa, toliko važnog koji donosi mir na Poljud pred stanku u kojoj Gonzalo Garcia i njegovi igrači imaju puno posla. No, prvo od četiri vezana gostovanja u prvenstvu je uspješno apsolvirano.

Slijede Istra, Gorica i Slaven Belupo, a za Garciu je najvažnije da će imati vremena presložiti svoje igrače koji i dalje ne briljiraju, daleko su od izdanja s početka sezone i to je sasvim jasno.

Vukovaru, pak, opet ostaje plus za dojam, ali malo će im to značiti obzirom da su i dalje posljednji na tablici. A to mjesto definitivno nisu zaslužili. U prvom su dijelu unatoč ranom isključenju bili bolji od Hajduka, a imali su i u nastavku solidnih prilika za ugrozu Ivušićeva gola. Ipak, vratar Hajduka bio je jedna od dvaju svijetlih točaka kod Bijelih i pokazao da ipak zna braniti. Šteta što mu sad idu obveze u reprezentaciji, gdje opet neće braniti pa je pitanje kakav će se vratiti na Poljud. U svakom slučaju, Bijeli su s teškog gostovanja otišli kao pobjednici i imaju pred sobom dovoljno vremena da se regrupiraju i dođu sebi. A Rokas Pukštas je opet svih podsjetio zašto je onomad bio toliko tražen po Europi. I postao je prvi strijelac Bijelih ove sezone svojim četvrtim zgoditkom. Dakle, Hajduku pauza i miran rad, Vukovaru borba, ali i nada u bolje sutra.