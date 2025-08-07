Hajduk izjednačio na početku drugog poluvremena

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21 sat igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je slavio nakon produžetaka s 2:1.

Dinamo City vodi Ilir Daja, a u 2. kolu kvalifikacija prošli su dalje nakon što su bili bolji od Atletica Escaldesa iz Andore. U prvoj utakmici u Andori momčad Dinama pobijedila je s 2:1, a uzvrat u Albaniji završio je rezultatom 1:1. To su ujedno i jedine službene utakmice koju je momčad iz Tirane odigrala u novoj sezoni budući da im prvenstvo počinje tek 23. kolovoza.

Hajduk je osim dvije spomenute utakmice sa Zirom u nedjelju uspješno započeo i natjecanje u prvenstvu svladavši Istru 1961 na Poljudu. U odnosu na tu utakmicu trener Garcia će opet na raspolaganju imati Marka Livaju, a u konkurenciji će biti i Ante Rebić koji je prošlog tjedna potpisao za Bijele. Nažalost, potvrđena je teža ozljeda mladog stopera Marina Skelina koji će izbivati s terena nekoliko mjeseci zbog operacije koljena.

Trener gostiju sigurno ne može računati na Gassamu koji je isključen u posljednjoj utakmici nakon što je dobio dva žuta kartona.

Sudačka četvortka stiže iz Kazahstana. Kao glavni sudac predvodi ih Sayat Karabayev, pomagat će mu Dmitriy Belogradov i Alexey Dolgikh, a četvrti sudac je Daniyar Sakhi. VAR sudac je Nizozemac Richard Martens, a asistent VAR suca Aidyn Tassybayev iz Kazahstana.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Durdov, Livaja, Brajković

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Bamba, Skoko, Hodak, Benrahou

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Beqja, Zabergja - Vila, Qefalia, Bregu

Klupa: Sali, Guçi, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, James, Neziri, Qardaku

Na poluvrijeme su igrači išli s rezultatom 0-1.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena i u kojem sastavu, a na prvu se konkretniju priliku čekalo do 49. minute kada je Hajduk izjednačio: Krovinović je povukao i ispremiješao goste, prošao pored četvorice i ubacio na drugu stranu gdje je bio Durdov koji je glavom poslao loptu u mrežu za poravnanje rezultata i erupciju emocija.