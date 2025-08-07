[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – DINAMO CITY 0-1: Bregu zabio za vodstvo Dinama, Livaja zatresao vratnicu

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21 sat igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Prvi i jedini pogodak poluvremena zabio je Bregu u 36. minuti za 0:1 nakon šuta iz daljine, a najbolja je prilika Hajduka bila u 33. minuti kada je Livaja vanjskom zatresao vratnicu.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je slavio nakon produžetaka s 2:1.

Dinamo City vodi Ilir Daja, a u 2. kolu kvalifikacija prošli su dalje nakon što su bili bolji od Atletica Escaldesa iz Andore. U prvoj utakmici u Andori momčad Dinama pobijedila je s 2:1, a uzvrat u Albaniji završio je rezultatom 1:1. To su ujedno i jedine službene utakmice koju je momčad iz Tirane odigrala u novoj sezoni budući da im prvenstvo počinje tek 23. kolovoza.

Hajduk je osim dvije spomenute utakmice sa Zirom u nedjelju uspješno započeo i natjecanje u prvenstvu svladavši Istru 1961 na Poljudu. U odnosu na tu utakmicu trener Garcia će opet na raspolaganju imati Marka Livaju, a u konkurenciji će biti i Ante Rebić koji je prošlog tjedna potpisao za Bijele. Nažalost, potvrđena je teža ozljeda mladog stopera Marina Skelina koji će izbivati s terena nekoliko mjeseci zbog operacije koljena.

Trener gostiju sigurno ne može računati na Gassamu koji je isključen u posljednjoj utakmici nakon što je dobio dva žuta kartona.

Sudačka četvortka stiže iz Kazahstana. Kao glavni sudac predvodi ih Sayat Karabayev, pomagat će mu Dmitriy Belogradov i Alexey Dolgikh, a četvrti sudac je Daniyar Sakhi. VAR sudac je Nizozemac Richard Martens, a asistent VAR suca Aidyn Tassybayev iz Kazahstana.

U trećoj je minuti Dinamo imao korner, a Beqja je nakon ubačaja glavom tukao pored stative. Četiri minute kasnije pucao je Krovinović iz prve nakon Pajazitijeva spuštanja, lopta je otišla pored vratnice nakon odbijanca. U 9. je minuti Durdov gurnuo Zabregju s leđa, no gosti nisu zaprijetili iz slobodna udarca. Krovinović je odmah povukao prema naprijed i uposlio Durdova koji je poslao krasnu loptu za Kalika, on je uspio zadržati nakon sraza s vratarom za kojeg je zapeo, no nije bilo gola. Durdov je zadobio udarac u zube, a vrataru gostiju nakratko se ukazivala liječnička pomoć. U 13. je minuti Brajković izborio korner, izveo ga je Krovinović, a koncem je akcije Mlačić silovito zapucao iz daljine, Teqja se dobro opružio i odbio u novi korner. izvođač je ponovno bio Krovinović, Pajaziti ubacio nakon dodavanja, ali to nije nitko ispratio.

U 16. je minuti Durdov ubacio, no lopta je bila previsoka. Minuti potom Nani je pucao iz daljine, Ivušić je odbio u korner. U 19. je minuti Brajković pucao glavom, prošlo je pokraj vratnice. S druge je strane Hrgović Naniju oduzeo loptu i oduševio Poljud. U 22. je minuti Durdov ostao jedan na jedan s vratarom nakon što je lažnjakom izbacio Alijija, no gostujući je vratar obranio. Minutu potom Kalik je dobio po nogama, sudac nije svirao ništa jer je Kalik nogama zagradio loptu nakon pokušaja oduzimanja. U 26. je minuti Krovinović oduzeo loptu, dodao Livaji, a on Kaliku čiju je oštru loptu na rubu peterca Durdov jedva stigao i klizećim startom poslao pored gola.

U 32. je minuti Brajković izborio korner. Krovinović je ponovno izveo, Livaja krasno pokušao vanjskom poslati loptu u mrežu, no zatresla se vratnica. Potom je Karačić pokušao udarcem iz daljine, lopta je otišla iznad grede. U 36. je minuti Dinamo došao u vodstvo: Lorran je dodao Vili ispred Krovinovića koji nije uspio presjeći loptu, a Vila je produžio do Bregua koji je šutom s 20-ak metara matirao Ivušića za 0:1. U 43. je minuti Zabergja pucao iz okreta, lopta je otišla pokraj vratnice. Dvije je minute kasnije Krovinović dodao Livaji, on Kaliku koji je produžio do Brajkovića, a naposljetku je Livajin udarac obranio Teqja koji je izbio loptu u korner iz kojeg Splićani nisu opasnije zaprijetili.

U drugoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Brajković uputio nešto između udarca i ubačaja, lopta je završila iznad grede. U trećoj je minuti nadoknade požutio Šarlija nakon prekršaja na Meksiju. Nedugo nakon zvižduka za izvođenje prekršaja, sudac je označio kraj poluvremena.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Durdov, Livaja, Brajković

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Bamba, Skoko, Hodak, Benrahou

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Beqja, Zabergja - Vila, Qefalia, Bregu

Klupa: Sali, Guçi, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, James, Neziri, Qardaku