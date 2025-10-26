Hajduk ima priliku napraviti nešto što im nije uspjelo skoro sedam godina

Pribojavali su se u Splitu ludog listopada u kojem su hajdukovci u svom gradu bili samo kako bi trenirali. Kad je 20. rujna Dinamo slavio na Poljudu, mnogim su navijačima Hajduka potonule lađe, zaključili su "to bi bilo to". No četiri dana kasnije hajdukovci su prvo s 4:1 slavili kod Koprivnice u Hrvatskom kupu, a onda se i u prvenstvu vratili na pobjednički kolosijek, s 2:0 protiv Lokomotive, prenose SN.

Igra nije izgledala bajno, nije ni 4. listopada u Vinkovcima gdje je Hajduk na jedvite jade s igračem više svladao Vukovar 1991 s 1:0. Počeo je na stadionu Cibalije niz od čak pet gostovanja splitskog kluba, počeo je rezultatski uspješno, no s obzirom na prikazanu igru, nije bilo mnogo onih koji su najavljivali ono što slijedi.

Nakon Vukovaraca uslijedila je stanka nakon koje je na travnjak istrčao jedan novi, preporođeni Hajduk. Kod Istre 1961 su Bijeli slavili s 3:0, kod Gorice s 3:1 te su sada u nizu od tri uzastopne ligaške pobjede u gostima. Ne događa se često, dapače, rijetke su u recentnoj prošlosti takve Hajdukove serije. Posljednji put društvo s Poljuda je tri uzastopne gostujuće pobjede u prvenstvu ostvarilo u razdoblju od 27. listopada do 26. studenoga 2023. kada je nanizalo trijumfe nad Slavenom Belupom, Osijekom i Istrom 1961.

Taj je rezultat izjednačen, a može li biti i nadmašen? Nakon gostovanja kod drugoligaša Cibalije u srijedu u Kupu, pred Bijelima je još Slaven Belupo u Koprivnici, utakmica koja se igra 2. studenoga. Ako Hajduk dobije i Farmaceute, napravit će nešto što u istoj sezoni SHNL-a nije od proljeća 2019. godine. Niz od četiri uzastopne gostujuće ligaške pobjede počeo je 3. ožujka kod Inter Zaprešića (3:1), nastavio se kod Slavena Belupa (2:1) i Istre 1961 (2:0), a zaključen je kod Lokomotive (1:0) 14. travnja jer je u sljedećem kolu Hajduk teško s 0:3 poražen kod Gorice. Trener Splićana tada je bio Siniša Oreščanin čiji pothvat sada ima priliku ponoviti Gonzalo Garcia.