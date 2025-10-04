Hajduk ima igrača više! Vito Čaić dobio crveni karton

Na stadionu u Vinkovcima od 15:45 igra se dvoboj devetog kola SuperSport HNL-a. Hajduk, drugoplasirani na tablici, gostuje kod posljednjeplasiranog Vukovara. Splićani su u prošlom kolu svladali Lokomotivu, dok domaćin u osam kola ima tek jednu pobjedu – protiv Rijeke.

Prvi dojam s travnjaka

Susret je u tijeku, a domaćin je bolje otvorio. Vrijedi napomenuti da je Rebić pri početku utakmice pogodio gredu, a Puljićev udarac otišao je preko gola. Bijeli najveću opasnost prijete iz prekida, ali prave šanse još nema.

Najvažniji detalj utakmice za sada se dogodio u 23. minuti kada je Vito Čaić kopačkom u glavu udario Rokasa Pukštasa. Nakon VAR provjere sudac mu je dao izravni crveni karton. Nakon toga je Vukovar imao sjajnu priliku ta vodstvo.

Iako je Hajduk favorit, utakmica zasad pokazuje ravnotežu. Navijače očekuje zanimljiv nastavak ovog dvoboja.

