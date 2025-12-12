Close Menu

Hajduk i dalje rekorder po posjećenosti Konferencijske lige

Najposjećenija utakmica sezone bila je upravo dvoboj Hajduka i Dinamo Cityja na Poljudu

Rijeka korak do nokaut-faze, U četvrtak su odigrane utakmice pretposljednjeg, petog kola ligaške faze Konferencijske lige. Hrvatski prvak NK Rijeka ostvario je uvjerljivu pobjedu protiv slovenskog Celja rezultatom 3:0, što joj je omogućilo značajan korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja. Nakon ove pobjede, samo bi čudesan rasplet mogao izbaciti Rijeku iz Top 24 momčadi, dok u posljednjem kolu protiv Šahtara još uvijek postoji i teoretska šansa za plasman u Top 8.

S druge strane, Hajduk je ovu sezonu Konferencijske lige završio u trećem kolu kvalifikacija, nakon što je u uzvratu izgubio 3:1 od Dinamo Cityja, čime je ukupni rezultat dvoboja bio 4:3. Ipak, unatoč ranom ispadanju, Hajduk je ostao rekorder po posjećenosti u ovogodišnjem izdanju natjecanja.

Najposjećenija utakmica sezone bila je upravo dvoboj Hajduka i Dinamo Cityja na Poljudu, kada je stadion popunilo 31.652 gledatelja. Najbliže po broju posjetitelja bile su dvije utakmice njemačkog Mainza – susret protiv Fiorentine privukao je 30.300 gledatelja, dok je dvoboj s mostarskim Zrinjskim okupio 30.200 gledatelja.

