Hajduk gradi budućnost: Dogovoren transfer mladog reprezentativca?

Hajduk je u 13. kolu SuperSport HNL-a svladao Osijek rezultatom 2:0, zahvaljujući pogocima Krovinovića i Šege. Uz pobjedu koja je oduševila navijače, stigla je i vijest o novom pojačanju.

Kako navodi nogometni agent Ihor Brovko, dogovoren je dolazak 15-godišnjeg ukrajinskog nogometaša Kyryla Savčenka, koji se smatra jednim od najperspektivnijih mladih igrača svoje generacije u domovini.

Brovko je potvrdio vijest riječima:

“Nakon iznimno dugog razdoblja papirologije, registracijskih procesa i pregovora, s radošću objavljujemo da je iznimno talentirani ukrajinski reprezentativac, rođen 2010. godine, Kyrylo Savčenko, potpisao ugovor s hrvatskim velikanom Hajdukom Splitom. Sretno, Kyrylo.”

Savčenko je desni bek, a dosad je nastupao za Šahtar. U dresu U-15 reprezentacije Ukrajine upisao je tri nastupa i postigao jedan pogodak.