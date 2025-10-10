Hajduk dogovorio dolazak jednog od najvećih talenata iz susjedstva?

Hajduk je navodno dogovorio dolazak Kenana Vrbana, jednog od najvećih talenata BiH nogometa. Ovaj 17-godišnjak tek je u rujnu proslavio 17. rođendan, a u sadašnjem FK Sarajevu upisao se u povijesne knjige kao najmlađi debitant u klupskoj povijesti, piše Telesport.

Vrbanu je debi u rujnu u osmini finala Kupa BiH protiv Sloge iz Doboja debi dao Zoran Zekić pa je ovaj sa 16 godina ispisao povijest. Vrban je potpisao i profesionalni ugovor sa Sarajevom početkom veljače, ali izgleda da je Hajduk uspio nagovoriti njega i obitelj na dolazak.

Ova priča neslužbeno se kotrlja mjesecima i još je Goran Sablić pokušao to riješiti kad je vodio akademiju, ali očito su novi ljudi u klubu dovršili ovaj posao za koji se ipak ne zna kad će biti služben.

Pregazio je kadetsku konkurenciju u BiH

Vrban je na glasu kao jedan od najvećih talenata u BiH; za tamošnju U-17 reprezentaciju zabio je četiri gola u sedam nastupa, a već je debitirao i za U-19 vrstu u dvije godine starijoj konkurenciji.

Pokriva poziciju ofenzivnog veznjaka, a pod Zekićem je prošle sezone stigao upisati i pet ligaških nastupa. ove sezone također ima jednu utakmicu, a paralelno igra za juniore. Prošle i pretprošle sezone igrao je i za kadete Sarajeva gdje je pregazio konkurenciju s 35 golova u 45 nastupa.

Posao je neslužbeno već zgotovljen i čeka se službena objava, a sigurno se radujemo vidjeti jednog od najperspektivnijih igrača iz susjedstva na našim terenima; bilo seniorskim, bilo juniorskim…