Hajduk danas može preskočiti Dinamo. Evo što kažu kladionice

Nogometaši Hajduka danas od 17:45 sati gostuju kod Lokomotive u utakmici 17. kola SuperSport HNL-a, a pobjedom bi barem privremeno preuzeli vrh prvenstvene ljestvice.

Splitska momčad trenutačno za vodećim Dinamom zaostaje jedan bod. Slavljem u Kranjčevićevoj Hajduk bi skočio na prvo mjesto i s te pozicije pratio rasplet nedjeljne utakmice u kojoj Dinamo gostuje kod Slaven Belupa. Nakon ovog kola SHNL ulazi u zimsku pauzu, a do kraja prvog dijela sezone preostaje još samo jedno kolo.

Kladionice prednost daju Hajduku. Koeficijent na pobjedu Bijelih iznosi 2.15, dok su pobjeda Lokomotive i neriješen ishod procijenjeni istim koeficijentom – 3.30.

U prvom međusobnom susretu ove sezone Hajduk je bio uspješniji. U utakmici 8. kola, odigranoj 27. rujna na Poljudu, splitska momčad slavila je s 2:0, a strijelci su bili Ante Rebić i Anthony Kalik.