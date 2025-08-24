Hajduk bez dva igrača gostuje na Opus Areni

Hajduk je spletom okolnosti u prva tri kola bio domaćin, a sada, u četvrtom kolu - u derbiju - gostuje na Opus Areni. Prema rezultatima Osijeka, koji je u prva tri kola osvojio tek dva boda, za razliku od hajduka koji je uzeo svih devet, jasno je da bi Hajduk trebao biti favorit.

Međutim, Rožmanova momčad ima 'glavu i rep', a bodovno stanje nije mjerilo prikazanog na terenu. Osim toga, Hajduk je u Slavoniju stigao bez dva jako važna igrača, Nike Sigura i Ante Rebića, što znači da će biti kadrovskih promjena, piše Tportal.

Vidjet ćemo i kako 'klapa' između trenera Garcije i Marka Livaje, jer nakon što je prve dvije SHNL Livaja morao propustiti zbog odrađivanja kazne, u okršaju protiv Slaven Belupa na početku dvoboja ostao je na klupi.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.