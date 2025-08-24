Hajduk bez dva igrača gostuje na Opus Areni

Hajduk je spletom okolnosti u prva tri kola bio domaćin, a sada, u četvrtom kolu - u derbiju - gostuje na Opus Areni. Prema rezultatima Osijeka, koji je u prva tri kola osvojio tek dva boda, za razliku od hajduka koji je uzeo svih devet, jasno je da bi Hajduk trebao biti favorit.
Međutim, Rožmanova momčad ima 'glavu i rep', a bodovno stanje nije mjerilo prikazanog na terenu. Osim toga, Hajduk je u Slavoniju stigao bez dva jako važna igrača, Nike Sigura i Ante Rebića, što znači da će biti kadrovskih promjena, piše Tportal.
Vidjet ćemo i kako 'klapa' između trenera Garcije i Marka Livaje, jer nakon što je prve dvije SHNL Livaja morao propustiti zbog odrađivanja kazne, u okršaju protiv Slaven Belupa na početku dvoboja ostao je na klupi.
Gdje danas možete gledati Hajduka?
Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.